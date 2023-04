Renato Freitas (PT) e Ricardo Arruda (PL): deputados vêm trocando acusações desde o início da legislatura. Foto: Orlando Kissner/Alep

A sessão de hoje da Assembleia Legislativa foi mais uma vez dominada por novo confronto entre os deputados Renato Freitas (PT) e Ricardo Arruda (PL). A discussão começou depois que Freitas acusou Arruda de responder processos por desvio de dinheiro público e tráfico de influência, em ação do Ministério Público do Paraná. O parlamentar do PL reagiu afirmando que o petista teria sido preso em flagrante por dezessete vezes, por acusações de desacato e porte de drogas.

