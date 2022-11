Pela proposta, Estado ficaria com no máximo 15% do capital social da companhia. (Divulgação) – Copel

Os sindicatos que representam funcionários da Copel anunciaram hoje a suspensão das reuniões de acordo coletivo de trabalho com a empresa, diante dos planos do governo Ratinho Jr de privatização da companhia. Ontem, o governador encaminhou projeto à Assembleia Legislativa projeto para transformar a Copel em companhia de capita disperso sem acionista controlador, promovendo uma oferta pública ações ordinárias e certificados de depósito de ações. A intenção é reduzir a participação do Estado no capital social da empresa de 31% para 15% e a 10% da quantidade total de votos conferidos pelas ações com direito a voto da companhia. A estimativa do Estado é arrecadar R$ 3 bilhões para investimentos com a operação.

Leia mais no blog Política em Debate.