Pedágio: queda de braço entre governos Ratinho Jr e Lula. Jorge Woll/DER –

A comissão especial formada pela bancada federal do Paraná para debater os novos pedágios no Paraná avançou ontem a discussão sobre o formato das futuras concessões de rodovias em reunião ontem em Brasília com técnicos da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A fórmula caminha para uma curva menor de aporte financeiro no leilão, o que abriria caminho para um desconto maior da tarifa básica.

Leia mais no blog Política em Debate.