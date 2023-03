(Foto: Luiz Costa/SMCS)

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Curitiba deu parecer favorável à proposta de criação de uma comissão especial para discutir a nova licitação do transporte público, protocolada por Herivelto Oliveira (Cidadania). O parlamentar sugere que o grupo seja constituído por oito parlamentares, tenha duração de 120 dias e estude as propostas de viabilização de tarifa zero no transporte de Curitiba.

