Da comitiva presidencial de 240 pessoas previstas para viajar para a China amanhã, o único representante do governo do primeiro escalão que acompanhará os eventos previstos no país asiático é o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que já tinha se deslocado para lá antes.

Todos os demais previstos na comitiva oficial, conforme a lista da Presidência da República, obtida pelo Broadcast, cancelaram a viagem depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu suspender a viagem por causa de problemas de saúde.

Inclusive, a ex-presidente Dilma Rousseff, que foi confirmada ontem como a nova presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), mais conhecido como Banco do Brics. Ainda não há informação sobre se Dilma irá para a China separadamente por causa de possíveis atribuições de seu novo cargo.

Além das autoridades, também tinham o país asiático como destino vários empresários, agricultores e parlamentares. Do segundo escalão também está já na China a secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Tatiana Rosito.

Ao desmarcar os compromissos das autoridades brasileiras, o Itamaraty já tenta remarcar uma nova data para o encontro. De acordo com uma fonte do Ministério das Relações Exteriores, a nova agenda dependerá dos chineses, já que, pelo Brasil, as reuniões serão feitas assim que Lula estiver recuperado do quadro de uma pneumonia leve e de influenza.

Veja abaixo a lista de 17 pessoas que estavam previstas para fazer parte da comitiva:

Chefes e ex-chefes de Poder

1. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal

2. Dilma Rousseff, ex-presidente da República

Executivo Federal

3. Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores

4. Fernando Haddad, ministro da Fazenda

5. Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária

6. Margareth Menezes, ministra da Cultura

7. Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia

8. Juscelino Filho, ministro das Comunicações

9. Luciana Santos, ministra da Ciência Tecnologia e Inovação

10. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima

11. Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura

12. Marcos Galvão, embaixador do Brasil

13. Marcio Rosa, secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

14. Aloizio Mercadante, Presidente do BNDES

15. Jorge Viana, presidente da Apex Brasil

16. Andrei Rodrigues, delegado-geral da Polícia Federal

17. Marco Aurélio Krieger, presidente em exercício da Fiocruz