O presidente Lula subiu a rampa do Palácio do Planalto acompanhado de representantes do povo para marcar a cerimônia de transmissão da faixa presidencial, já que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu vice Hamilton Mourão se recusaram a participar do ato. . Quem colocou a faixa em Lula foi Aline Sousa, que tem 33 anos e é catadora desde os 14 anos. Preside uma rede de cooperativas de catadores e é uma das articuladoras nacionais do movimento. Mas antes dela, outros representantes também seguraram a faixa, entre eles dois paranaenses

Jucimara Fausto dos Santos, paranaense de Palotina, atualmente mora em Maringá. Em um concurso de culinária na Vigília Lula Livre que Jucimara foi chamada pra fazer pão. Dedicada e fazendo tudo com muito amor e acabou ficando cozinhando lá por dez meses. Hoje cozinha para na Associação dos Funcionários da Universidade Estadual do Maringá e faz pão para doação.

Murilo de Quadros Jesus, 28 anos, filho de Margarida Cristina de Quadros e Júlio César de Jesus. É professor, formado em Letras Português e Inglês (UTFPR) e mora em Curitiba. Atuou como professor de português como língua adicional na Universidad de La Sabana (Bogotá, Colômbia) entre 2016 e 2017 e foi bolsista Fulbright como professor de português na Bluefield College (West Virginia, EUA) entre 2021 e 2022.

Veja os nomes dos demais participantes:

Ivan Baron tem paralisia cerebral provocada por uma meningite viral e se tornou influenciador digital sobre pessoas com deficiência.

Francisco, de 10 anos, é morador de Itaquera, corintiano e ficou em primeiro lugar em 2022 no campeonato de natação da Federação Aquática Paulista.

O cacique Raoni Metuktire é uma das principais lideranças indígenas do Brasil, reconhecido mundialmente, hoje aos 90 anos.

Weslley Rodrigues Rocha, de 36 anos, é metalúrgico do ABC desde seus 18 anos.