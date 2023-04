Marcello Casal Jr/ABr

O dólar comercial encerrou esta quarta-feira (12) em queda de 1,32%. A cotação ficou em R$ 4,942. É a primeira vez que fica abaixo de R$ 5 desde junho de 2022. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3), encerrou com alta de 0,64%, aos 106.889,71 pontos.

Na terça-feira (11), cotada a R$ 5,00, a moeda americana já havia fechado no menor valor desde 10 junho de 2022. O valor foi afetado por dados da inflação de março que vieram abaixo do esperado, além da alta de commodities como o petróleo e o minério de ferro no exterior.

A inflação nos EUA também vem abaixo do esperado. O índice de preços ao consumidor norte-americano subiu 0,1% no mês passado, desacelerando após avançar 0,4% em fevereiro, segundo dados divulgados hoje, elevando esperanças de que o Federal Reserve não será muito agressivo em seus próximos passos de política monetária.

Com a inflação de março menor do que os investidores esperavam, houve busca de ativos de maior risco, como as ações de empresas brasileiras, o que favoreceu o real.