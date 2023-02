Nove pessoas e uma empresa, uma associação e um sindicato com endereço no Paraná estão entre os acusados de participação nos atos golpistas em ação da Advocacia-Geral da União na 8ª Vara Federal do Distrito Federal. Na ação, a AGU pediu o bloqueio dos bens dos acusados de financiar o fretamento de ônibus para os atos que depredaram os prédios da Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro. Sob a justificativa de proteção do patrimônio público, a medida pede que os envolvidos sejam condenados em definitivo a ressarcir R$ 20,7 milhões ao erário.

Ao todo, a ação inclui 54 pessoas físicas, três empresas, uma associação e um sindicato, acusados pelo órgão por “ato ilícito quando o titular de um direito (no caso em específico o direito à livre manifestação e reunião pacífica), ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, nos termos do Art. 187 do Código Civil”.

No caso do Paraná, a lista inclui, por exemplo, a Associação Direita Cornélio Procópio, a empresa RV da Silva Serviços Florestais, de Piraí do Sul (Campos Gerais); e o Sindicato Rural de Castro.

Segundo a AGU, “em um regime democrático, como no sistema brasileiro, contraria os costumes da democracia e a boa-fé a convocação e financiamento de um movimento ou manifestação com intento de tomada do poder, situação essa que evidencia a ilicitude do evento ocorrido”.

Denunciados com endereço no Paraná

1 – Ademir Luis Graeff – Missal

2 – Adriano Luis Cansi – Cascavel

3 – José Roberto Bacarin – Cianorte

4 – Leomar Schinemann – Guarapuava

5 – Marcelo Panho – Foz do Iguaçu

6 – Pedro Luis Kurunckzi – Londrina

7 – Ruti Machado da Silva – Nova Londrina

8 – Stefanus Alexssandro França Nogueira – Ponta Grossa

9 – Vanderson Alves Nunes – Francisco Beltrão

10 – Associação Direita – Cornélio Procópio

11 – RV da Sulva Serviços Florestais – Piraí do Sul

12 – Sindicato Rural – Castro