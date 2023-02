Manifestantes invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto. Marcelo Camargo/Agência Brasil

Nove pessoas, uma empresa, uma associação e um sindicato com endereços no Paraná estão entre os acusados de participação nos atos golpistas em ação da Advocacia-Geral da União na 8ª Vara Federal do Distrito Federal. Na ação, a AGU pediu o bloqueio dos bens dos acusados de financiar o fretamento de ônibus para os atos que depredaram os prédios da Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro. Sob a justificativa de proteção do patrimônio público, a medida pede que os envolvidos sejam condenados em definitivo a ressarcir R$ 20,7 milhões ao erário.

