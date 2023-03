O juiz Eduardo Appio, da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, determinou que o ex-ministro Antônio Palocci (Governos Lula e Dilma) entregue quatro carros da marca Hyundai que estão em sua posse, mas já estavam bloqueados no bojo da extinta operação Lava Jato. Appio mandou Palocci devolver os veículos junto à Justiça Federal em Brasília.

Delator da Lava Jato, Palocci terá cinco dias para entregar os veículos à 10ª Vara Federal do DF, com os documentos.

De acordo com despacho de Eduardo Appio assinado nesta segunda-feira, 13, a medida foi decretada ‘para fins de futura e eventual venda judicial da frota pelo juízo competente, que dará a destinação aos valores obtidos, caso decida aliená-los em favor da União e/ou vítimas’.

O documento registra que um outro veículo de Palocci já foi vendido, diretamente, por ordem da Justiça. O valor arrecadado está depositado em conta judicial.

A decisão foi assinada no âmbito de uma ação de bloqueio e sequestro de bens ligada ao processo que se debruçou sobre supostos repasses de valores da Odebrecht ao Instituto Lula, para compra de um terreno para sediar o instituto e de um apartamento em São Bernardo do Campo.

A ação foi enterrada por ordem do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, no último dia 18.

No início de março, o juiz Eduardo Appio assinou despacho semelhante, atingindo o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também alvo da antiga Lava Jato.

O magistrado determinou que o ex-parlamentar entregasse seis carros de luxo confiscados na operação.