Reprodução/TV

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi visto marcando presença no Estádio 974, em Doha, para acompanhar o jogo entre Brasil e Suíça pelo Mundial do Catar nesta segunda-feira, 28. Ele apareceu ao lado da mulher, Heloísa Bolsonaro, e de torcedores em imagens da transmissão oficial da FIFA compartilhadas pelo canal do streamer Casimiro.

A presença do parlamentar na Copa do Mundo gerou polêmica nas redes sociais, já que manifestantes bolsonaristas que ocupam a porta de quarteis em diversas cidades chegaram a sugerir um boicote ao torneio como forma de impedir o esvaziamento dos atos.

Opositores do presidente Jair Bolsonaro (PL) publicaram a foto de Eduardo nas redes sociais e ironizaram o fato de que manifestantes “tomam chuva” na frente dos quarteis enquanto o parlamentar acompanha a Copa do Mundo presencialmente.

Manifestantes que participam dos atos também criticaram o parlamentar. “Enquanto estamos na frente dos quarteis, pela Liberdade e pelo Brasil, ele está curtindo a vida. Por isso eu não tenho político de estimação”, escreveu um usuário.

O nome do deputado se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter na tarde desta terça-feira, 28. Em suas redes sociais, Eduardo não havia feito publicações indicando que estaria em Doha, mas Heloísa chegou a postar uma foto com a mesma roupa que vestiu no estádio.

Procurada, a assessoria de imprensa do parlamentar não respondeu.