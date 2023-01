(Reprodução TV Globo)

Na manhã desta segunda-feira, 9 de janeiro, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Exército estão cumprindo a determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) para desmontar o acampamento bolsonarista montado em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília.

A decisão do STF foi tomada após os ataques terroristas às sedes dos três poderes, no domingo, 8 de janeiro. Os criminosos estavam reunidos no acampamento antes dos atos. A entrada de carros no local está proibida, mas pedestres ainda circulam livremente.

Uma barreira de agentes de segurança faz o acompanhamento da movimentação, com forte policiamento no local. Após o reforço, grupos de bolsonaristas começaram a deixar o local.

Segundo a decisão de Alexandre de Moraes, a operação deve ser realizada pelas Polícias Militares dos Estados e DF, com apoio da Força Nacional e Polícia Federal se necessário. A decisão deve ser efetivada e auxiliada tanto pelo governador do DF quanto pelo comandante militar do QG.

Em Curitiba, os acampamentos seguem em frente aos quarteis do Exército no Pinheirinho e Boqueirão, mas o governo do Estado, em nota, informou nesta manhã de segunda-feira, 9 de janeiro, que as forças de segurança do Paraná já estão preparando ações para desmontar os acampamentos montados em frente aos quartéis.