Pedágio: Ratinho Jr insiste em modelo de leilão acertado no governo Bolsonaro. (Franklin Freitas)

O governador Ratinho Júnior (PSD) se reúne hoje em Brasília com o ministro dos Transportes, Renan Filho, para tentar desatar os “nós” que envolvem as novas concessões de pedágio no Paraná. Ratinho Jr deve reafirmar a intenção de seu governo de manter o modelo proposto no governo Bolsonaro, de leilão por menor tarifa, com desconto atrelado ao pagamento de uma caução para a garantia da realização de obras. O governo Lula, porém, defende um modelo de manutenção, com leilão por menor tarifa, sem limite de desconto ou cobrança de caução. O assunto é um dos primeiros entraves na relação do governador – que apoiou a candidatura derrotada à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).

