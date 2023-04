Escola vítima do ataque (Crédito: Reprodução)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que 225 pessoas foram presas ou apreendidas por envolvimento em casos relacionados a planos ou ações de violência no ambiente escolar e 1.224 casos estão em investigação.

Os números foram anunciados nesta manhã de terça-feira, 18 de abril, durante o balanço do governo em relação a prevenção da violência nas escolas nos último dez dias.

O balanço aponta ainda que 604 adolescente e suspeitos foram intimados a prestar depoimento, 155 operações de busca e apreensão, 1.595 boletins de ocorrência foram registrados, 756 remoções ou suspensões de perfis foram realizadas por plataformas como Twitter e TikTok, 7.473 denúncias foram recebidas no canal exclusivo do Ministério, o Escola Segura.

O balanço foi apresentado durante uma reunião do presidente Lula (PT) com chefges dos três Poderes, governadores e prefeitos no Palácio do Planalto.

O ministro anunciou ainda investimentos de R$ 3,1 bilhões em ações no combate a ataques a escolas e foco na internet.