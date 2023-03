Ricardo Arruda e Delegado Jacovós trocaram apupos. Foto: reprodução video

Os deputados estaduais Delegado Jacovós e Ricardo Arruda, ambos do PL, quase foram “às vias de fato” na sessão de ontem da Assembleia Legislativa, em razão da disputa pelo comando do Conselho de Ética da Casa. Arruda – que foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná por associação criminosa, tráfico de influência e peculato – partiu para a briga com Jacovós, depois de saber que o colega de bancada havia sido indicado para comandar o posto.

