Lula com Pâmela Silva, viúva de Marcelo Arruda. Foto: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou, nesta quinta-feira, 16, com a família do tesoureiro do PT Marcelo Arruda, assassinado em julho do ano passado, em Foz do Iguaçu (PR), durante a própria festa de aniversário por um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. O encontro ocorreu durante viagem do presidente à cidade.

Leia mais no blog Política em Debate.