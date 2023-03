Assembleia: sessão foi ocupada exclusivamente por homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Foto: Valdir Amaral/Alep

Em meio a uma intensa discussão sobre a situação das estradas do Paraná e as novas concessões de pedágio, a Assembleia Legislativa resolveu suspender os debater no plenário para dedicar a sessão de hoje exclusivamente a homenagear as mulheres no Dia Internacional da Mulher. Na primeira parte da sessão, somente as deputadas puderam discursar e ocupar a tribuna. Depois, o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSD) já iniciou a votação dos projetos em pauta, sem espaço para os demais parlamentares debaterem sobre outros assuntos.

