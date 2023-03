Assembleia: sessão foi ocupada exclusivamente pelo ao Dia da Mulher (Valdir Amaral/Alep)

Em meio a uma intensa discussão sobre a situação das estradas do Paraná e as novas concessões de pedágio, a Assembleia Legislativa resolveu suspender os debater no plenário para dedicar a sessão desta quarta-feira (8) exclusivamente a homenagear as mulheres no Dia Internacional da Mulher. Na primeira parte da sessão, somente as deputadas puderam discursar e ocupar a tribuna. Depois, o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSD) já iniciou a votação dos projetos em pauta, sem espaço para os demais parlamentares debaterem sobre outros assuntos.

O único deputado a questionar a decisão foi Ricardo Arruda (PL). Ele afirmou ser favorável à homenagem às mulheres, mas disse não entender porque os deputados não poderiam continuar a sessão depois, para debaterem outros temas do momento.

“Eu tinha uma pauta importante para falar hoje. Eu acho que a homenagem às mulheres é fundamental que tenha. Mas esta Casa não tem hora para terminar. Eu não entendo por que. A gente tem sessão plenária segunda, terça e quarta. Qual era o problema de continuar normalmente a sessão e vá até de noite? Ou o senhor devia então, se ninguém vai poder trabalhar hoje, então desconte o dia de hoje porque a gente não vai trabalhar”, disse Arruda.

“Hora, por que vocês mudam as pautas. Eu não concordo com isso aí. Eu acho que o parlamentar não pode perder o direito de falar”, criticou. “O senhor é o presidente desta Casa. Se as lideranças, os líderes concordaram, não tem problema, mas fica aqui o meu registro. Eu totalmente contrário a esse tipo de atitude que foge do nosso regimento interno”, cobrou Arruda.

Acordo

O presidente da Assembleia se defendeu alegando que houve acordo entre os líderes para suspender os debates. “Aqui sempre prevaleceu o entendimento entre as lideranças. Os líderes entenderam por bem abrir mão das falas. Compreendo a sua indignação, mas acho que a grandeza deve preponderar nesse momento. Então nós teremos aí a segunda-feira. Vossa Excelência usa o espaço de segunda-feira. Mas eu peço a sua compreensão porque eu acho que uma justa homenagem em reconhecimento ao trabalho às mulheres do Estado, nós temos que dar esse privilégio dessa sessão”, rebateu Traiano.

“Eu repito aqui. Eu sou de total acordo que essa homenagem seja até mais longa. Eu não estou falando da homenagem. Eu estou falando que nós não temos hora para terminar o nosso trabalho. Nós somos bem remunerados para trabalhar, não tem hora para terminar. Essa é a minha pauta. Não fale o que eu não falei aqui. Eu não sou contra a homenagem. Eu sou totalmente favorável à homenagem”, contestou o deputado do PL.

O deputado Ney Leprevost (União Brasil) sugeriu que Traiano concedesse cinco minutos para Arruda falar após a votação dos projetos. Traiano disse que não haveria problema, mas o deputado do PL recusou a oferta. “Não precisa me dar tempo não. Eu gravo um vídeo depois aqui com a sessão fechada”, alegou ele.