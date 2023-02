(Divulgação/Coritiba/Rafael Ianoski)

Torcedoras de diferentes clubes da capital estarão nesta terça-feira, 7 de fevereiro, no mesmo time: o time dos estádios mais seguros. Atleticanas, coxa-brancas e paranistas têm encontro marcado às 19h no Auditório do 4º andar da Câmara Municipal de Curitiba, para uma reunião aberta que vai debater a segurança nos estádios.

A iniciativa é da vereadora do Partido Verde, Maria Leticia, e tem o bjetivo de coletar sugestões para um Projeto de Lei que está sendo desenvolvido na cidade. “É um trabalho que começou a ser realizado em 2020, com uma demanda das torcedoras. Depois de algumas reuniões coletando solicitações e entendendo o problema da segurança nos estádios para mulheres, elaboramos um texto base de um projeto de lei e é isso que queremos compartilhar hoje”, avisa a vereadora.

Torcidas dos três principais times de Curitiba convocaram as mulheres para participar. “Acreditamos numa ampla adesão”, comenta Maria Leticia. A previsão é que se chegue em uma versão final do Projeto de Lei, que em seguida será protocolado na Câmara.

Serviço

REUNIÃO ABERTA: SEGURANÇA DAS MULHERES NOS ESTÁDIOS

Terça-feira (07/02) às 19h

Auditório 4ª Andar – Anexo II – Câmara Municipal de Curitiba

Rua Barão do Rio Branco, 720