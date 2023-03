Deputados com o chefe da Casa Civil, Rui Costa. Foto: divulgação.

Deputados estaduais que integram a Frente Parlamentar do Pedágio da Assembleia Legislativa se reuniram hoje em Brasília com o ministro chefe da Casa Civil do governo Lula, Rui Costa (PT), para pedir mudanças no modelo de concessões de rodovias no Paraná. O encontro teve a presença dos deputados federais paranaenses Gleisi Hoffmann (PT) e Ênio Verri (PT), do coordenador da frente, deputado Arilson Chiorato (PT), do deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) e do economista Luiz Antônio Fayet, um dos coordenadores do estudo sobre o modelo de pedágio proposto, realizado pelo Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura (ITTI), da Universidade Federal do Paraná.

