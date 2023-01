O embaixador da União Europeia (UE) no Brasil, Ignacio Ybáñez, afirmou que está seguindo com “grande preocupação” os atos antidemocráticos e as ações violentas que ocorrem na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional foram invadidos e estão sendo depredados por grupos radicais que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Seguindo com grande preocupação os atos antidemocráticos e as ações violentas na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Todo o nosso apoio às instituições brasileiras”, disse, no Twitter, citando o perfil do Itamaraty, do ministro da Justiça, Flávio Dino, e dos presidentes do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, respectivamente.