Depois de compartilhar um artigo crítico a Lula em conta que mantém do Twitter no último domingo, 5, o embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ybáñez, retirou o tuíte do ar e foi questionado pelo deputado Alencar Santana (PT-SP), vice-líder do governo na Câmara, sobre seu papel como diplomata no Brasil.

Segundo o parlamentar, é “lamentável” que um diplomata difunda e reforce uma crítica ao País que o recebe. Santana destacou que a tradição de qualquer embaixador é não interferir nos assuntos internos de outras nações, por isso, a postura teria sido ainda “inaceitável”. Em resposta, Ybáñez avisou que o tuíte já havia sido retirado do ar, pediu desculpas e disse aceitar totalmente as críticas.

Ybáñez havia compartilhado um artigo do colunista da Folha de S.Paulo Demétrio Magnolli apontando discordância com a aproximação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com países de esquerda, de regime autoritário. Em nota posterior enviada ao jornal O Globo, o embaixador afirmou que o fato de ter compartilhado um artigo crítico a Lula não significaria que concordasse com a opinião do colunista.

Ybáñez ressaltou que tem o hábito de “retuitar” opiniões de outras pessoas que não são necessariamente as suas. “Isso foi o que eu fiz ao retuitar o artigo mencionado. Tirar de lá uma opinião ou uma crítica específica não corresponde à realidade”, declarou.