O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), participou nesta quinta-feira, 30, de sua última sessão como membro da Corte. Ele decidiu antecipar a aposentadoria em cerca de um mês, para o dia 11 de abril. Lewandowski vai deixar o STF porque completa 75 anos – idade máxima para ocupar uma cadeira no tribunal.

Os colegas foram comunicados da decisão no intervalo da sessão. O ofício que formaliza o pedido da aposentadoria também foi entregue nesta quinta-feira. O anúncio aos jornalistas veio horas depois, ao final dos julgamentos. A equipe que trabalha no gabinete de Lewandowski acompanhou o ministro, que saiu aplaudido para falar com a imprensa.

A decisão de antecipar a aposentadoria, segundo Lewandowski, foi tomada em função de “compromissos acadêmicos e profissionais”. “Eu agora encerro um ciclo da minha vida e vou iniciar um novo ciclo”, afirmou.

Lewandowski entrou no STF em 2006, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que agora terá que indicar também o sucessor do ministro. Os principais cotados são o jurista Manoel Carlos de Almeida Neto, apadrinhado pelo próprio Lewandowski, e o advogado Cristiano Zanin, que cuidou da defesa de Lula nos processos da Lava Jato.