O deputado federal Ênio Verri (PT) aceitou ontem convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir a diretoria-geral de Itaipu. O próprio Verri confirmou a informação em uma publicação nas redes sociais após encontro com Lula em Brasília.

“Sinto-me honrado do presidente Lula escolher meu nome para assumir essa nova missão. Itaipu tem um papel importantíssimo no planejamento do governo brasileiro, que é promover e financiar ações que tragam avanços econômicos, tecnológicos e sociais para o Paraná e o Brasil. E, ainda, ser um vetor de modernização e democratização do setor energético”, comentou.

“Aceito esse desafio para contribuir com o projeto de Lula para Itaipu e para o país. Já tinha afirmado anteriormente, estou no PT há 40 anos e sempre defendi que os interesses coletivos se impõem ao individual. E, hoje, esse projeto coletivo é a reconstrução do Brasil. E Itaipu faz parte desse grande projeto”, disse o parlamentar.

Com a indicação, Verri terá que renunciar ao mandato na Câmara. O mesmo aconteceu com Jorge Samek, que em 2022 foi eleito deputado federal, mas convidado por Lula para comandar a Itaipu, renunciou e permaneceu na Itaipu entre 2003 e 2016. Samek chegou a ser cotado para voltar à diretoria-geral da usina, mas acabou preterido em favor de Verri.