Em discurso na abertura do ano Judiciário no Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PL) disse nunca ter imaginado, quando participou da última solenidade no seu mandato, em 2010, a “escalada de ataque às instituições e democracia nos anos recentes” que escalaram ao “bárbaro atentado aos três Poderes” em 8 de janeiro. Em 2010, Lula havia afirmado que a missão dos governantes era deixar o ambiente democrático ainda mais sólido.

“Naquele 8 de janeiro, violência e ódio mostraram face mais absurda, o terror. O episódio não foi nascido por geração espontânea, mas cultivado em sucessivas investidas contra a Constituição”, afirmou o presidente nesta quarta-feira, 1º.

De acordo com Lula, o STF e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tiveram papel “decisivo” na defesa da democracia. O presidente ressaltou que foi do plenário da Corte, reconstruído para a solenidade desta quarta-feira após ser destruído por vândalos, que partiram as ações necessárias para combater a violência. “Esta Corte atuou e continua atuando para identificar e responsabilizar por seus crimes aqueles que atentaram de maneira selvagem contra a vontade das urnas.”

Lula ainda destacou o papel da Corte Suprema durante a pandemia para “tirar da inação um governo que se recusava a atender necessidades básicas da população”. O presidente ainda exaltou os tribunais superiores por enfrentar a “indústria de mentiras no submundo das redes sociais” e por garantir “nosso avançado processo eletrônico de votação”. “A história há de reconhecer página heroica do Judiciário brasileiro”, reforçou o presidente.