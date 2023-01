A via de acesso à Esplanada dos Ministérios, em Brasília, foi fechada desde o final da manhã de ontem. Desde cedo havia viaturas da Força Nacional em frente ao Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Grades também protegiam o local.

Por volta das 17 horas, a Força Nacional aumentou o efetivo presente na segurança dos prédios públicos. Ao menos seis ônibus de agentes nacionais estacionaram na praça.

Atualmente, o governo federal conta com 651 agentes da Força Nacional à disposição. Antes, eram apenas 130. O número aumentou diante do envio de agentes por outros estados brasileiros ao Distrito Federal. Apenas autoridades foram autorizadas a entrar com veículos na Esplanada, segundo policiais militares que patrulham o local. O Palácio do Planalto tinha integrantes do Exército Brasileiro como seguranças.