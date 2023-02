O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, que o evento de abertura do ano Judiciário no Supremo Tribunal Federal (STF), realizado no plenário reconstruído após a depredação ocorrida em 8 de janeiro, mostra que “a democracia venceu”. “Essa reconstrução física do plenário do Supremo e a realização desta sessão mostram o mais importante: a vitória da democracia sobre o terrorismo e sobre os crimes contra o estado democrático de direito”, afirmou a jornalistas na saída da solenidade.

Dino avaliou que os discursos realizados na cerimônia foram “convergentes, todos dizendo que, de um lado, é preciso responsabilizar as pessoas que praticaram esses atos criminosos e, de outro lado, pacificar o País”.