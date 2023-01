Zucchi: “Atuação será técnica” (Valquir Aureliano)

O ex-deputado estadual Augustinho Zucchi tomou posse ontem como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR). Ele foi indicado em 14 de dezembro passado para o cargo pelo governador Ratinho Júnior (PSD). Zucchi substitui o conselheiro Nestor Baptista, que antecipou sua aposentadoria do cargo no final de novembro.

Zucchi foi deputado estadual por cinco mandatos (entre 1994 e 2012), prefeito de Pato Branco em duas gestões (de 2013 a 2020) e secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do governo Ratinho Jr em 2022.

“É fundamental que o TCE-PR oriente os entes que utilizam o dinheiro público. O Tribunal busca a inovação e a orientação. O critério da minha atuação será técnica e legal. A decisão justa “, disse ele no discurso de posse.