Zucchi: ex-deputado foi indicado para o cargo pelo governador Ratinho Jr. Foto: Valquir Aureliano.

O ex-deputado estadual Augustinho Zucchi tomou posse hoje como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR). Ele foi indicado em 14 de dezembro passado para o cargo pelo governador Ratinho Júnior (PSD). Zucchi substitui o conselheiro Nestor Baptista, que antecipou sua aposentadoria do cargo no final de novembro.

