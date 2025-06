Anderson Marcelo Pfeffer. Foto: reprodução / redes sociais

Anderson Marcelo Pfeffer, ex-secretário de Saúde da Prefeitura de Corbélia (oeste do Paraná), foi encontrado morto em casa nesta sexta-feira (27). O ex-político teve e morte confirmada pela prefeitura da cidade. Pfeffer, curiosamente, havia escapado de um acidente de trânsito durante a manhã do mesmo dia. As informações são da CGN.

Leia mais:

“A Prefeitura de Corbélia manifesta profundo pesar pelo falecimento de Anderson Marcelo Pfeffer, que atuou como secretário Municipal de Saúde no ano de 2013 e contribuiu com dedicação com os serviços de saúde em nosso município. Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos, em especial com seu filho, servidor público municipal Felipe Pfeffer, a quem estendemos nossos sentimentos e nosso abraço fraterno. Que Deus conforte a todos”,

diz nota da Prefeitura de Corbélia.

Ex-político escapou de acidente na BR pela manhã

O ex-político, pela manhã trafegava pela BR 369, em Cascavel (oeste do Paraná). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele dirigia um GM Onix e teria tentado uma ultrapassagem na estrada, de pista simples.

Contudo, um caminhão vinha na direção contrária. O motorista desistiu da ultrapassagem, mas mesmo assim colidiu em outro carro, um GM Celta, e saiu da pista. Não sofreu ferimentos e foi para casa.

No fim da tarde, Pfeffer estava morto em casa. Não se divulgou a causa da morte. Num primeiro momento, a PRF descarta que tenha havido relação com o acidente.