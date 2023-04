O volume exportado de carne de frango pelo Brasil aumentou 22,9% em março, em comparação com igual mês do ano passado, passando de 418,8 mil toneladas para recorde de 514,6 mil toneladas. Antes do resultado, o País nunca havia exportado mais de 500 mil toneladas em um único mês, informa a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em levantamento divulgado ontem.

A receita com exportações de carne de frango in natura e processada do Brasil em março totalizou US$ 980,5 milhões, aumento de 27,2% em comparação com igual mês do ano passado, de acordo com a ABPA. No primeiro trimestre, os embarques alcançaram 1,314 milhão de toneladas, 15,1% a mais do que o enviado em igual período de 2022.