Manifestantes lotam a praça da Cinelândia em defesa da democracia após atos golpistas em Brasília. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Na tarde desta quinta-feira (19), publiquei pequeno texto na rede social Facebook, em que defendia o cumprimento da lei no tratamento judicial dos presos acusados de participação nos ataques golpistas do último dia 8, que resultaram na depredação do Palácio do Planalto, e das sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal em Brasília (DF). Para a minha surpresa, o Facebook, por duas vezes, apagou e me advertiu pelo texto, ameaçando bloquear minha conta.

