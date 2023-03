Nem mesmo nasceu, a coalizão de nove partidos anunciada ontem para articular uma aliança para as disputas pela prefeitura de Curitiba e governo do Paraná nas próximas duas eleições já foi alvo de “fogo amigo”. A medida foi bombardeada pela família Requião, atualmente abrigada na sigla petista.

Líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa, o deputado Requião Filho (PT),afirmou que o PT não pode abrir mão de ter candidato próprio à prefeitura da Capital, e dizendo que qualquer aliança tem que ser feita com quem defende as mesmas bandeiras, e não em troca de apoios ou “negócios”.

“Não é de minha vontade disputar a prefeitura de Curitiba”, defendeu ele, que foi candidato a prefeito da Capital em 2016, ficando com a quinta votação, ou pouco mais de 50 mil votos.

“Mas o PT estadual tem nomes, sim. Tem inclusive o Tadeu Veneri, a Carol Dartora, por que não, o Renato Freitas. Se não for possível, ou se for o melhor caminho uma composição, que seja feita com pessoas que defendem as mesmas bandeiras, ideias”, atacou o filho do ex-governador Roberto Requião (PT). “Partido foi feito para debater ideias, não para debater negócios e apoios”, concluiu o parlamentar.

O pai do deputado, Roberto Requião, foi ainda mais incisivo. Em entrevista ao blog Politicamente, disse que qualquer aliança só poderia ser discutida em cima de um programa de governo progressista. “Em cima de uma proposta de governo seria razoavelmente decente, o mais é canalhice pura e simples aliança com pessoas. É uma negociata burra e sórdida”, atacou.