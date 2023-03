Requião: “canalhice”. (Franklin de Freitas)

Nem mesmo nasceu, a coalizão de nove partidos anunciada hoje para articular uma aliança para as disputas pela prefeitura de Curitiba e governo do Paraná nas próximas duas eleições já foi alvo de “fogo amigo”. A iniciativa tomada pelo presidente estadual do PT, deputado Arilson Chiorato, de reunir uma frente que incluiria PSDB, além de PCdoB, PDT, PSB, PSOL, PV, Solidariedade e Rede, foi bombardeada pela família Requião.

