Instituição mais antiga da cidade, a Câmara Municipal de Curitiba (CMC) será palco, no dia 25 de março, um sábado, de uma programação especial pelos 330 anos da cidade. Ao lado dos vereadores e do prefeito Rafael Greca, a população poderá participar, gratuitamente, de uma série de atividades esportivas e culturais. O evento “Câmara 330 anos”, em comemoração ao aniversário de Curitiba e do próprio Legislativo, também contará com espaço para a diversão dos “curitibinhas” e com uma feira gastronômica. Também haverá apresentação com a Banda CMC, formada por vereadores e funcionários da casa, que tocará quatro músicas.

No vocal, são Eder Borges (PP), Amália Tortato (Novo) e Osias Moraes, no baixo, Herivelto Oliveira (Cidadania), na bateria Hernani (PSB) e na guitarra, o servidor Marcos Oliveira.

“A Câmara Municipal quer abrir suas portas para receber a população, num evento pensado para ocupar o entorno da Casa, bem como atrair a população para a região da praça Eufrásio Correia, espaço tombado pelo Patrimônio Histórico do Paraná”, afirma o presidente Marcelo Fachinello (PSC). “Com este evento, ocupamos o espaço do estacionamento externo da CMC, local que normalmente fica vago aos fins de semana, trazendo as pessoas para a rua, fomentando o comércio, a segurança e a integração entre o Legislativo e sua vizinhança.”

A primeira atividade em comemoração ao aniversário da CMC e de Curitiba, celebrado no dia 29 de março, será uma caminhada a partir da praça Oswaldo Cruz, com concentração a partir das 10 horas e saída às 10h30. O destino é a praça Eufrásio Correia, localizada em frente à Câmara Municipal. A feira gastronômica e a programação infantil terão início às 11 horas. A abertura oficial do evento “Câmara 330 anos” será na sequência, às 11h15.

Para movimentar o público, a programação terá convidados especiais, que fazem sucesso nas redes sociais. O educador físico, influenciador digital, personal trainer e escritor Aurélio Alfieri comandará, às 11h30, um aulão de alongamento. Às 13h30, haverá uma uma aula-show com a educadora física, personal trainer e influenciadora Renatinha de Lima. Também haverá aulões de zumba com a educadora física Ale Brito, às 14h30, e de ioga, às 15 horas.

A partir das 14 horas, serão abertas as tradicionais brincadeiras dos Jogos do Piá. Orientadas por profissionais da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), os jogos trarão atividades como rolimã, pipa, perna de pau, bolinha de gude, bete-ombro (também conhecido como bets) e futebol de botão.

Música e história

Criada há 40 anos, a Banda Lyra Curitibana será a responsável pela abertura da programação musical, a partir das 11 horas. O grupo possui um repertório vasto: da música erudita até o samba, trilhas musicais, mambos, marchas e hinos. Outras bandas se apresentarão ao longo do dia 25. Às 14 horas, subirão ao palco os DJs da Disco Joints. Às 15h15, o repertório ficará por conta de vereadores de Curitiba. Às 16h15, se apresentará o grupo folclórico Odori, do Nikkei Curitiba, em homenagem à cultura japonesa. Por fim, uma orquestra de cordas deve encerrar as apresentações, às 17 horas.

Para fechar a programação cultural do evento, o Palácio Rio Branco, sede da Câmara de Curitiba, estará aberto para a visitação. Além disso, haverá uma visita guiada ao prédio histórico finalizado em 1895, inicialmente construído para abrigar a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep). A atividade terá vagas limitadas, e, em breve, serão abertas as inscrições para o tour especial.

A realização do evento “Câmara 330 anos” conta com o apoio da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), da Smelj, da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e do Instituto Curitiba de Arte e Cultura (ICAC).

Programação:

10h – Esporte – Caminhada de Aniversário

11h – Música – Banda Lyra

11h30 – Esporte – Aulão de alongamento com Aurélio Alfieri

12h30 – Música – Banda CMC (vereadores e funcionários)

13h30 – Esporte – Aula-show com Renatinha de Lima

14h – Música – Disco Joints

14h30 – Esporte – Aulão de Zumba com Ale Brito

15h – Esporte – Aulão de Yoga (na praça)

15h15 – Música – Banda Lenhadores da Antártida

16h – História – Visita guiada ao Palácio Rio Branco, com Clarissa Grassi

16h15 – Show – Apresentação Odori

16h30 – Música – Disco Joints

17h – Música – Orquestra à Base de Cordas