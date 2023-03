O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) negou neste domingo, 26, que tenha decidido não disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro em 2024. No Twitter, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro negou que a família tenha decidido não disputar cargos do Executivo no ano que vem, conforme apurado pelo jornal O Globo.

“Pessoal da Globo, não precisa ter medo, só respeito! Não precisa tentar ajudar o atual prefeito, se a decisão do meu grupo político for pela minha candidatura em 2024, assim será!”, escreveu o senador.

No jornal O Globo, o colunista Lauro Jardim informou que a família Bolsonaro teria decidido não disputar cargos do Executivo em 2024. Segundo ele, declarações de Flávio e do seu irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), sobre disputar as prefeituras do Rio e de São Paulo, respectivamente, seriam apenas para marcar posição política.