O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, negou qualquer tentativa de golpe feita pelo ex-chefe do Executivo. De acordo com ele, seu pai “é um defensor da lei e da ordem e sempre jogou dentro das quatro linhas da Constituição”.

“Seu mandato presidencial se pautou pelo estrito respeito à legislação e às instituições, mesmo quando setores da mídia tentaram induzir o público a uma imagem diferente”, declarou o senador, em nota divulgada nesta quinta-feira (2). “Tanto não houve qualquer tentativa de golpe ou crime, que o presidente Bolsonaro deixou a presidência em 31 de dezembro.”

Na madrugada desta quinta-feira, 2, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) afirmou ter sofrido coação de Bolsonaro para se aliar a ele em um golpe de Estado. Do Val disse ter negado a proposta feita pelo ex-presidente e denunciado o caso. Contudo, em entrevista coletiva horas após a declaração, o senador do Podemos disse que Bolsonaro não tentou coagi-lo a seguir o plano, que teria sido arranjado pelo ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ).