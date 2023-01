O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu ontem que as Forças Armadas precisam se restringir ao papel reservado a elas pela Constituição. “As Forças Armadas não são poder moderador como pensam que são. Elas têm papel na Constituição, que é defesa do povo brasileiro e da soberania contra possíveis inimigos externos. Está definido na Constituição e é isso que quero que façam bem feito”, declarou Lula.

De acordo com o petista, ele relatou aos chefes das Forças Armadas incômodo com a presença de familiares de militares pedindo um golpe nos acampamentos instalados próximos ao QG do Exército .