A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), disse que o Fórum dos Governadores sugeriu a realização de uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula. Conforme noticiado mais cedo pelo Estadão/Broadcast, o presidente Lula agendou o encontro.

Segundo escreveu em sua conta oficial do Twitter, Fátima Bezerra disse que o pedido de reunião incluiu os ministérios competentes e os demais Poderes. “A hora é de se unir em defesa da democracia!”, disse.

A decisão de pedido de reunião com o presidente foi feita após encontro do fórum na noite deste domingo. “Fórum dos Governadores se reuniu agora à noite e reafirma sua indignação e repúdio veemente diante dos atos golpistas, terroristas ocorridos hoje em Brasília que afrontam a nossa constituição, expressa toda solidariedade e apoio às medidas tomadas pelo presidente Lula, os demais Chefes de Poderes e reafirma seu compromisso em defesa das instituições, colocando à disposição as forças de segurança nos Estados para somar no restabelecimento da ordem e da paz”, afirmou a governadora.