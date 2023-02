Franklin de Freitas – Cronograma inicial previa nova licitação em novembro de 2021

Deputados estaduais que integram a Frente Parlamentar sobre o Pedágio, da Assembleia Legislativa protocolaram no Ministério dos Transportes um documento propondo mudanças no modelo para as novas concessões de rodovias no Paraná. Entre as mudanças propostas está o fim da exigência do pagamento de um aporte financeiro proporcional ao desconto nas tarifas ou qualquer outro instrumento de iniba a concorrência no leilão de licitação. O modelo proposto no governo Bolsonaro e defendido pelo governo Ratinho Júnior (PSD) prevê que quanto maior o desconto, maior o aporte para a garantia das obras, o que, no entender da frente, encareceria as tarifas.

