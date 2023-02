A Frente Parlamentar da Agropecuária parabenizou, em nota, os presidentes reeleitos para a Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e para o Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). “Reafirmamos nosso dever de debater e analisar propostas que garantam o desenvolvimento de políticas públicas para o setor agropecuário brasileiro e, sobretudo, a geração de emprego, renda, o direito de propriedade e a segurança jurídica”, afirmou o novo presidente da bancada ruralista, deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), que assumiu a frente na quarta-feira, dia 1º. “Desejamos equilíbrio, união e sucesso, com harmonia, para ambas as presidências das Casas. A FPA estará firme em suas atribuições”, acrescentou.

A frente parlamentar apoiou formalmente a reeleição de Lira. Para o Senado, a frente não fechou posição de voto.

Em suas redes sociais, o novo presidente da FPA, disse que será um “grande desafio” presidir a frente, a maior do Congresso, no atual governo. “É um governo que temos que enfrentar principalmente para garantir os direitos e as vitórias dos produtores rurais brasileiros. É um desafio grande neste governo que não respeita o produtor rural e que está querendo prejudicar a produção e aqueles que trabalham pelo desenvolvimento do Brasil”, afirmou Lupion em vídeos no Instagram.