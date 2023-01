A Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia repudiou hoje os atos de grupos radicais em Brasília na tarde deste domingo.

A Frente reúne senadores e deputados e tem como finalidade promover debates e iniciativas a respeito de políticas públicas, além de outras medidas que estimulem o uso sustentável de recursos naturais e a geração e o consumo responsável de energia.

“Não podemos retroceder no avanço do País, nossa democracia é basilar para o desenvolvimento do Brasil. Estaremos sempre ao lado dela, defendendo os preceitos básicos da nossa sociedade”, disse a Frente em nota.

Os parlamentares destacaram que estão atentos e, juntos com as autoridades, vão monitorar a situação das refinarias e também das distribuidoras de combustíveis, para que não aconteça nenhum risco de desabastecimento.

“O Brasil precisa avançar e reconstruir, não se trata de posição política-ideológica, mas sim de defesa da nossa liberdade e democracia”, afirmou o senador Jean Paul Prates (PT-RN), presidente da Frente e indicado para a presidência da Petrobras.