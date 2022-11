Biblioteca Pública do Paraná: paralisação. Foto: Franklin de Freitas.

Funcionários da Biblioteca Pública do Paraná fecharam hoje o prédio da instituição, em protesto contra projeto do governo do Estado que retira do órgão e do Colégio Estadual do Paraná, o status de órgão de regime especial para torná-los unidades vinculadas a outras pastas. Eles alegam que a medida implicaria na perda de autonomia orçamentária e financeira.

