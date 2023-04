O governo federal nomeou Jefferson Coriteac para exercer o cargo de presidente da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).

A indicação de Jefferson Coriteac para o cargo havia sido anunciada pelo MDA há mais de um mês, no fim de fevereiro, mas só veio confirmada nesta terça-feira, 4, em decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da pasta, Paulo Teixeira, publicado no Diário Oficial da União (DOU). Ele terá mandato de quatro anos à frente da Anater.

Assessor parlamentar da Câmara dos Deputados, Coriteac é um dos fundadores do Solidariedade, presidido por Paulinho da Força, já foi vice-presidente nacional do partido e atualmente é o tesoureiro-geral nacional da sigla. Dentre as funções públicas que exerce, Coriteac também atua no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes desde 1996.