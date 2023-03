Reprodução/MPPR

O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria Eleitoral com atuação na 3ª Zona Eleitoral do estado e com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou na manhã desta quarta-feira, 29 de março, a Operação Claquete, que apura a prática dos crimes de corrupção, fraude em licitações e falsidade ideológica eleitoral supostamente praticados por candidaturas em campanhas eleitorais de 2014, 2016 e 2018.

