O gabinete da vereadora Noemia Rocha (MDB), na Câmara Municipal de Curitiba, foi alvo do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, nesta manhã de terça-feira, 28. No local foram cumpridos mandados de busca e apreensão no gabinete.

Leia mais no Blog Polícia em Debate