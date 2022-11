A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, convidou formalmente o MDB nesta terça-feira, 8, para integrar a equipe de transição de governo. Após uma reunião com o presidente do partido, Baleia Rossi, a deputada disse que sentiu “grande disposição” para que as duas legendas caminhem juntas. Baleia afirmou que vê no MDB um “espírito colaborativo”, mas ainda vai consultar lideranças emedebistas para tomar uma decisão.

O MDB lançou à Presidência neste ano a senadora Simone Tebet (MS), que ficou em terceiro lugar na primeira etapa da disputa. A parlamentar embarcou na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno, contra o presidente Jair Bolsonaro, e agora é cotada para ocupar um ministério no novo governo.

Gleisi ressaltou que Tebet teve um “posicionamento firme” e foi “muito importante” para a vitória de Lula.

A deputada afirmou que deve anunciar nesta quarta-feira, 9, um grupo de pelo menos 10 partidos, incluindo o PDT, que farão parte da transição.

“Senti grande disposição de nós caminharmos juntos”, afirmou a presidente do PT, em relação ao MDB.

“MDB é o partido mais democrático do Brasil. Há um espírito colaborativo muito grande”, disse Baleia, sem dar um prazo para decidir se o partido participará formalmente ou não do processo de transição de governo.