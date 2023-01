Gleisi Hoffmann: crime político. Antonio Cruz/ Agência Brasil

A presidente nacional do PT, deputada federal paranaense Gleisi Hoffmann, culpou hoje o governo do Distrito Federal, comandado por Ibaneis Rocha, pela invasão do Congresso, hoje, em Brasília, por manifestantes bolsonaristas em Brasília. Um grupo de centenas de extremistas bolsonaristas que marchava pela Esplanada dos Ministérios enfrentou os bloqueios policiais e invadiu o prédio do Congresso Outro grupo se aproximou do Palácio do Planalto e tenta invadir o prédio. Pessoas jogam paus e pedras nos vidros do edifício.

“Governo do DF foi irresponsável frente à invasão de Brasília e do Congresso Nacional. É um crime anunciado contra a democracia, contra a vontade das urnas e por outros interesses. Governador e seu secretário de segurança, bolsonarista, são responsáveis pelo que acontecer”, escreveu Gleisi no twitter.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, também comentou a situação. “Essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer. O Governo do Distrito Federal afirma que haverá reforços. E as forças de que dispomos estão agindo. Estou na sede do Ministério da Justiça”, afirmou.