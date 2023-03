A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, defendeu nesta quarta-feira (8) a possibilidade de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disputar a reeleição para o cargo em 2026. Na avaliação dela, um segundo mandato do petista pode ajudar a consolidar um “projeto de linha progressista e popular” no País.

“Fiquei muito feliz de o presidente Lula abrir a possibilidade de ser mais uma vez candidato mais uma vez a presidente. A gente precisa disso para consolidar um projeto de linha progressista e popular”, disse Gleisi em entrevista à GloboNews, ao responder se cogita disputar a sucessão de Lula no próximo pleito pelo PT.

A dirigente petista, no entanto, ponderou: “Obviamente, quem vai disputar a Presidência é a construção que vai se fazer nesse caminho e após ele.” A possibilidade de buscar um novo mandato foi levantada pelo próprio Lula no início de fevereiro.