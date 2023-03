Gleisi Hoffmann (PT): antecipação. Jefferson Rudy/Agência Senado

A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), defendeu nesta quarta-feira, 8, a possibilidade de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disputar a reeleição para o cargo em 2026. Na avaliação dela, um segundo mandato do petista pode ajudar a consolidar um “projeto de linha progressista e popular” no País.

“Fiquei muito feliz de o presidente Lula abrir a possibilidade de ser mais uma vez candidato mais uma vez a presidente. A gente precisa disso para consolidar um projeto de linha progressista e popular”, disse Gleisi em entrevista à GloboNews, ao responder se cogita disputar a sucessão de Lula no próximo pleito pelo PT. A dirigente petista, no entanto, ponderou: “Obviamente, quem vai disputar a Presidência é a construção que vai se fazer nesse caminho e após ele.”

A possibilidade de buscar um novo mandato foi levantada pelo próprio Lula em entrevista no início de fevereiro, mesmo após ter descartado a hipótese ao longo da última campanha eleitoral.

À RedeTV!, o presidente disse que precisa “aproveitar a vida” e que agora não pensa em ser candidato, mas afirmou que isso pode acontecer se houver “uma situação delicada”.

“Se eu puder afirmar para você agora, eu falo ‘não serei candidato em 2026’. Eu vou estar com 81 anos de idade. Eu preciso aproveitar um pouco a minha vida, porque eu tenho 50 anos de vida política. Isso é o que eu posso te dizer agora. Agora, se chegar num momento, tiver uma situação delicada e eu estiver com saúde, porque também só posso ser candidato se eu tiver com saúde perfeita, mas com saúde perfeita, 81 de idade, energia de 40 e tesão de 30 aí posso ser candidato”, afirmou.